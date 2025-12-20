夢道場ドリームフェスタ２０２５が２０日、ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場で行われ、大阪桐蔭のスターが集結した。中日・根尾昂投手（２５）に加えて、ロッテ・藤原、ＤｅＮＡ・藤浪、オリックス・森、香月が参加。根尾は「この５人の中でまだ活躍できていない。本当にすごい人たちばかりなので負けないように結果を出さないといけない」と気合をのぞかせた。２０１８年ドラフト１位で中日に入団。２２年シーズン途中に野手から投手