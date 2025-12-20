ボートレース江戸川の新設タイトル「第1回江戸の祭典」の4日目が、20日に行われた。11、12Rで準優勝戦が行われ、井上忠政（29＝大阪）は、準優勝戦11Rで2コースから差して2着を確保。21日、12R優勝戦の4号艇を獲得した。今年5回目の優勝を狙うチャンスを得たものの、仕上がりには納得していない。「清埜翔子選手とは全然足が違った。全部が普通か出足は少し弱いかもしれない」と表情を曇らせた。それでも「伸びには反応す