全盲のシンガー・ソングライター佐藤ひらり（24）が20日、横浜の横浜ベイホテル東急でクリスマスディナーショーを行った。新潟県出身の佐藤が地元以外でディナーショーを行うのは初めて。公演前の主な一問一答−ホテルでのディナーショーです新潟ではやったことがありますが関東では初めてです。−従来のライブと違うところは？どんな人たちにも寄り添えるようなクリスマスソングを入れます。マライア・キャリーさんの「恋人たちの