お笑いコンビ「トミーズ」のトミーズ雅が２０日、毎日放送「せやねん！」に出演。「Ｍ‐１グランプリ２０２５」決勝に進出した「豪快キャプテン」（山下ギャンブルゴリラ、べーやん）を叱咤した。この日は決勝が翌日に迫った「Ｍ‐１」を特集。進行役の山中真アナが「放送局が違うんですが」と苦笑すると、雅は「これが変えたからね。今、なんばグランド花月に修学旅行生がいっぱい来るようになってん。これは、確実にＭ‐１