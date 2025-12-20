国内でファーストリテイリングと並ぶ大手アパレルチェーンのしまむらが、海外展開を本格化させようとしている。2025年12月2日、タイ・バンコクの商業施設「サイアムパラゴン」にポップアップストア「SHIMA Park（シマパーク)」を開店した。同社にとってタイへの出店は初めてで、11月にはタイ向けの自社ECサイトも開設している。海外展開を積極的に進めるファストリと比べるとまだ規模は小さいが、同社の海外事業の強化には注目が集