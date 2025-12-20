メ～テレ（名古屋テレビ） 20日朝、三重県御浜町で、真っ白な霧が山肌を流れ落ちる「風伝おろし」とよばれる現象が見られました。 御浜町尾呂志地区で見られる「風伝おろし」は、隣の熊野市紀和町の盆地で発生した朝霧が、熊野古道のひとつ、「風伝峠」を越えてくる現象です。 「風伝おろし」は、寒暖の差が大きく、湿度が高いなど、気象条件が整えばこの時期よく見られるということで、地元では季節の風物詩として