【レイアウト- フォント】「約物（やくもの）」 文章を区切る句読点やカッコ類、数学記号、商用記号など、文字組版で使用する記号類の総称。 【レイアウト- フォント】「異体字（いたいじ）」 意味や読み方が同じ漢字で、標準的な文字とは異なる形をしている漢字のこと。 旧字 戦後すぐまで使われていた字体。名前や固有名詞に残っている。 略字