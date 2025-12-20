忙しい年末、簡単スイーツで癒やしを イベントや大掃除などで忙しい年末。今回は、仕事もプライベートも慌ただしくなるこの時期、おうちでひと休みしたいときに簡単に作れる「レンジ蒸しパン」をご紹介します。電子レンジを使うので、家事の合間などにも手軽に作れます。 混ぜてレンジに入れるだけ 薄力粉、卵、砂糖、牛乳などを混ぜて、お好みの型に入れて電子レンジで加熱するだけ。オーブンや蒸し器などを用意する必要もあり