大分県日出町の友好都市である台湾・新竹市の関係者が２０日、ハーモニーランドを訪れました。 日出町と台湾の新竹市は7月、観光交流の強化などを目的に友好都市協定を結んでいます。２０日は締結後、新竹市による初めての訪問で、関係者15人が安部町長の案内でハーモニーランドを巡りました。 新竹市の邱臣遠副市長は「主に経済や観光の分野で交流を深めていきたい。ビジネスの往来が増えれば互いに良