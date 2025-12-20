カピバラを飼育している大分県別府市の遊園地では、２２日の冬至に合わせたイベントが始まりました。 温泉に浮かべられているのはユズではなくカボスです。 カピバラ専用の温泉がある別府市のラクテンチでは２０日から県産のカボスが浮かべられ、カピバラたちは気持ちよさそうに温泉につかっていました。 ◆訪れた人は「いいなって感じですね。カピバラさんこんなところに毎日」 カピバラの温泉にカボスを浮かべるイベントは１