２０２５年10月に亡くなった元首相の村山富市さんをしのぶお別れの会が２０日、大分市で営まれました。 大分県出身者として初めて総理大臣を務め、２０２５年10月に101歳でその生涯を閉じた村山富市さん。 県と大分市の共催で開かれたお別れの会には、衆議院の額賀福志郎議長や社民党の福島瑞穂党首などおよそ600人が参列し、別れを惜しみました。 大分市で営まれた村山元首相のお別れの会 ◆佐藤知事「先生が