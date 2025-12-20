ロシアのプーチン大統領は19日、毎年恒例の大規模会見に臨みました。ウクライナ侵攻の犠牲者をめぐり、「ロシアに責任はない」と持論を展開する場面もありました。◇ロシアの首都・モスクワ中心部の会見場に、NNNの記者が入りました。恒例の大規模会見に登場したプーチン大統領。冒頭からウクライナ情勢をめぐり、強気の発言が相次ぎました。プーチン大統領「わが軍が敵をクルスク州から排除した後、戦略的な主導権は完全に