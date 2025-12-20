レスリングの全日本選手権第3日は20日、東京・駒沢体育館で行われ、男子フリースタイルは五輪3大会出場の高谷惣亮（拓大職）が86キロ級で6大会ぶりに優勝した。97キロ級では吉田アラシ（日大）が3連覇した。女子53キロ級は清岡もえ（育英大）が2連覇。女子は62キロ級でパリ五輪と今年9月の世界選手権を制した元木咲良（育英大助手）と同五輪68キロ級3位の尾崎野乃香（慶大）が21日の決勝に進んだ。57キロ級の藤波朱理（日体大