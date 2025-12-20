【モスクワ共同】ロシアのラブロフ外相は19日、欧州諸国の有志国による「ウクライナ多国籍軍」の創設方針について、ウクライナ領土を軍事的に利用し、ロシアに対する脅威をつくるための「厚かましく挑発的な試みだ」と非難し、欧州をけん制した。ロシア外務省が発表した。ラブロフ氏は訪問先のエジプトで記者団に応じ「欧州連合（EU）や北大西洋条約機構（NATO）加盟国全ての意見を反映していない」と指摘。8月に米アラスカ州