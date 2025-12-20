阪神桐敷拓馬投手（26）と富田蓮投手（24）が20日、「リアルtoss野球盤in高槻市」のイベントに参加した。小学4年から6年と一緒にプレーしたあと、1時間以上にわたって野球教室で熱血指導した。2人は野球盤の決勝戦では両チームに、それぞれ主将として参加。富田が4打数3安打2打点をマークすると、桐敷も負けじと本塁打を放った。また、阪神OBの狩野恵輔氏（43）と今成亮太氏（38）も参戦。代打出場と決勝戦での軽妙な解説で球