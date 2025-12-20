全盲のシンガー・ソングライター佐藤ひらり（24）が20日、横浜ベイホテル東急でクリスマスディナーショーを行った。出身地・新潟以外でディナーショーを行うのは初めて。マライア・キャリーの「恋人たちのクリスマス」でスタート。松任谷由実の「恋人がサンタクロース」や「ジングルベル」も歌唱して“聖なる夜”の雰囲気を醸し出した。「まだ少し早いですがメリークリスマス！今日は関東圏で初のクリスマスコンサートです。こん