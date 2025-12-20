[Alexandros]が、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで2日間にわたり開催した『[Alexandros] 15th Anniversary VIP PARTY '25』。『VIP PARTY』とは、節目ごとに開催されてきた“ファン感謝祭”的なライブのこと。7年4カ月ぶりの開催となった今回は、デビュー15周年記念ライブだと明言されていた。今と未来にしか興味がないと常々語っている彼らが、正面切ってアニバーサリーライブを開催するとは珍しい。告知映像では