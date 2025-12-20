【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2026年1月21日に発売される、VTuberグループ・あおぎり高校のメジャー1stアルバム『あおバム』のクロスフェードが、あおぎり高校の公式YouTubeにて公開となった。 ■既発曲に加え、完全新曲5曲をいち早く聴くことのできるクロスフェードに あおぎり高校は、2018年10月から「おもしろければ、何でもあり！」をモットーに活動を開始したVTuberグルー