柔道女子４８キロ級のパリ五輪金メダリストの角田夏実（３３）が２０日に放送された、ＴＯＫＹＯＭＸの「サバンナ高橋の、サウナの神さま」に出演。テレビで初めてととのい姿を披露した。短パン、黒シャツ姿で高橋とともにサウナに入り、汗だくに。水風呂に入り、ととのいの様子も披露。「ねちゃいます」と恍惚の表情を浮かべた。その後はポンチョ姿でトークを繰り広げた。今後に挑戦したいことについては、「自分の道場をや