音楽ユニット「キマグレン」のクレイ勇輝（45）が20日、自身のインスタグラムで元乃木坂46で女優、タレントとして活躍する北野日奈子（29）と結婚したことを発表した。この投稿に対し、「キマグレン」のISEKI（45）が反応。「おめでとう。相方としていつもクレイの幸せを願っているよ。末永くお幸せに」と祝福のコメントを寄せた。