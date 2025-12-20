呼んでも来ない猫が、飼い主さんの“泣き声”を聞いた途端に…？その後の健気な行動がイケメンすぎると、SNSで反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で71万再生を突破し、「猫の困ったやつだなって顔してて可愛い」「はいはい行きますよお感かわいいwwww」といった声があがりました。 【動画：呼んでも来なかった猫→『泣き真似』をしてみると…『胸キュン必至』の瞬間】 不動のごちゃん TikTokアカウント