岐阜県の下呂温泉の玄関口に20日、高さおよそ2.6メートルの「ジャンボ門松」が登場しました。毎年JR下呂駅前には、年末年始に訪れる観光客のため門松が設置されています。今年は地元の下呂中学校の生徒も飾りつけに参加しました。参加した中学生：「来るお客さんには『これきれいやな、また来たいな』と思ってもらって、もう一回下呂に来てもらいたいなと思っています」