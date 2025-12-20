関西広域連合が運用するドクターヘリ関西広域連合は20日、大阪や兵庫、鳥取など管内で運航しているドクターヘリについて、運航を委託する「ヒラタ学園」（堺市）の整備士不足が解消せず、来年1月も一部期間運休することを明らかにした。ヒラタは来年2、3月についても毎月4〜6日程度の運休を申し出ている。ドクターヘリは1府6県の拠点病院に8機を配備している。事務局によると、来年1月、うち7機がそれぞれ5日間運休する。期間