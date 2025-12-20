20日は西日本や北陸で気温が上がり、師走とは思えない暖かさになりました。2025年もあと11日。新しい年はすぐそこです。長野・安曇野市の神社では、新年まで10日余りとなった20日、年末年始に巫女（みこ）などとして働く人たちへの研修会が行われました。参拝客を迎えるための心構えや縁起物の種類、さらにはお札やお守りなどの渡し方などを学びました。一方、戦国時代に徳川と今川の激しい戦の舞台となった静岡県の掛川城では、忍