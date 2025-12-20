これまで欧州5大リーグに多くの選手を輩出してきたポルトガルリーグのスポルティングCP。ブルーノ・フェルナンデス、ヴィクトル・ギェケレシュらがOBで、次のスターは誰なのか注目が集まっている。そんなスポルティングでステップアップに近づいているのが、DFウスマン・ディオマンデだ。22歳のDFで、デンマークのミッティランから2023年にスポルティングにやってきた。ポジションはCB、現在は4バックの右、後ろが3枚だったルベン