アルゼンチンのリオネル・メッシとともにサッカー界の一時代を築いたポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド。現在はサウジアラビアのアル・ナスルに所属しており、公式戦12試合で11ゴール2アシストと、さすがの数字を残している。そんなロナウドも40歳。2月には41歳となるが、まだまだ体は若い。日々のトレーニングは欠かさず、先日自身のSNSに投稿された写真では、鍛え抜かれた肉体美が確認できる。2026年の夏にはW杯の開催