12月も下旬となり、1月の冬の移籍市場が近づいてきた。プレミアリーグの冬の人気銘柄はボーンマスに所属するアントワーヌ・セメンヨだろう。25歳のFWで、サイドを主戦場とするアタッカー。CFでもプレイ可能で、今季はリーグ戦15試合で7ゴール3アシストを記録している。セメンヨとボーンマスの契約には冬の移籍市場の開始2週間のみで有効となるリリース条項が存在している。契約解除金は6500万ポンド(約137億円)。移籍市場に精通す