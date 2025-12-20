任期満了に伴い来年3月に行われる金沢市長選挙。自民党県連に離党届を提出した田中敬人県議が20日、無所属での立候補を正式に表明しました。田中県議は白山市出身の55歳。2015年に県議会議員に初当選し現在3期目です。19日、現職の推薦を決めた自民党県連に離党届を提出しました。出馬会見では、宿泊税の引き上げにより公共交通の利便性向上、子どもの医療費無償化に取り組み、開かれた市政を目指すと決意を語りました。田中敬人県