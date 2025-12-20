Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が、きょう20日放送の日本テレビ系『Google Pixel presents ANOTHER SKY』（後11：00）にゲスト出演する。同日、番組のインスタグラムが更新され、大森が旅にまつわる一問一答に応えた。【写真】自撮り風動画にファン「えっ近い近い！」ミセス大森元貴投稿でショート動画が公開され、旅の必需品を聞かれると「ええっ…難しいな。石鹸…固形石鹸」と回答