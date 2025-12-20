ＡＫＢ４８の小栗有以が２０日、都内で初のフォト＆スタイルブック「ＡＢ型の左利き」（宝島社）の発売記念イベントを行った。温泉好きの小栗のリクエストを反映し大分で撮影。「ＡＫＢ４８が２０周年という記念の年になって、日本武道館や色んな場所でコンサートをさせていただけて、武道館では会場の半分ぐらいが女性のファンの方だった。男女問わず、いろんな方に楽しんでいただけるスタイルブックを発売することができてう