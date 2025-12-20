映画館のない岐阜県高山市で12月20日、大ヒット映画『国宝』の特別上映会が開かれ、サプライズゲストも登場しました。高山市民文化会館で2回開かれた特別上映会は計2500席余りが即日完売し、市民らで満員となりました。舞台挨拶では人間国宝の歌舞伎役者・小野川万菊を演じた田中泯さんがサプライズで登壇しました。田中泯さん：「一人一人がみんな違った感想で、僕はいいんじゃないかと思います。そして、自分のものだと思