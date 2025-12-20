立憲民主党の枝野幸男元代表は20日、さいたま市で講演し、原発のリプレース（建て替え）に一定の理解を示した。「古い原子炉を廃炉にしてリプレースし、最新鋭にした方が安全性が高まる。ありかもしれないと最近思う」と述べた。