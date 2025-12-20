巨人の阿部慎之助監督（46）が20日放送のニッポン放送「ショウアップナイター60周年名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。令和の選手気質を嘆いた。進行役を務めた師岡正雄アナウンサー（65）から「阿部監督に聞く！最強の捕手論」をテーマに掲げられた時だった。まずはプロのリード術、捕手としての師匠は誰か聞かれたが、これに「やっぱり最初は父親ですかね」と習志野高校で捕手だった父を挙げた。そして、「