体表に直径5mmほどの黄色の斑点があるカエルを、鳥取県の小学3年生の女の子が発見した。体長6cmほどの日本固有種の色彩変異個体で、専門家は「極めて珍しい」と話す。【写真】大きな黄色の斑点があるシュレーゲルアオガエル10月、鳥取県大山町の小学3年、磯崎なずなさんが、自宅前の石垣にいるのを見つけた。体の柄が似ていることから、当初は南米原産で猛毒のヤドクガエルの一種だと思ったという。母つばささんを通じて地元の自然