2025年も残りわずかとなりましたが、今年もとにかく「Snow Man」が大活躍した1年となりました。そこで、これまでSnow Manの活動を追い続けてきた筆者が、2025年のグループの活躍を振り返ってみたいと思います。年越し生配信は126万人が視聴＆アルバムも“規格外”のヒットにまず、Snow Manの2025年はうれしいニュースからスタートしました。公式YouTubeチャンネルで行った年越し生配信『Snow Man Special Live〜みんなと楽しむ大晦