こんにちは！元CAの美容ライターRilaです。年末が近づき、冬の旅行を計画している方も多いのでは？今回は、衣服などがかさばって荷物が増えがちな冬の旅行で役立つ“パッキング術”を3つ紹介します！（文・写真＝Rila）【写真】こんなに入る！布製の圧縮ポーチに荷物を収納した様子■かさばる衣類の収納に冬の衣類は分厚くかさばりがち。インナーやタイツなども合わせると、それだけで荷物がパンパンに…。そんな時は“