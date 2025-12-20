ソフトバンクの尾形崇斗投手（26）が20日、1月に都内でやり投げを取り入れた自主トレを実施する考えを明かした。この日、福岡市内で行われたトークショーに参加。来季から先発に転向する右腕は「ピッチングにつなげるってのもひとつなんですけど、アスリートとして何でもできる状態にあるってのが大事だと思うので。目指しているのはピッチングにつなげることなんですけど、やりを遠くに投げられると自然にアスリートとしての競