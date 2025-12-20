［SBS杯］U-18日本 ２−４ U-18スペイン／12月20日／藤枝総合運動公園サッカー場“夏の風物詩”でもある『SBSカップ国際ユースサッカー』が今年度から冬開催に大会が移行し、12月19 日から静岡県内で熱戦が繰り広げられている。酷暑の影響でコンディションが落ちる心配や、ゲリラ豪雨で中止や中断を回避できるため、より高いレベルでのゲームが期待されるなか、U-18日本代表は20日にスペインと第２戦を戦った。今大会から、今