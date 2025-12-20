新年を迎えるのを前に,佐渡市の神社では大しめ縄の取り替え作業が行われました。佐渡市羽茂地区の度津神社。新年を迎えるのを前に、長さおよそ7メートル、重さ40キロ以上ある大しめ縄が20日神社の関係者の手で慎重に取り替えられました。【度津神社 天澤眞博 宮司】「このしめ縄で来年のお正月は清々しい気持ちでたくさんの人にご参拝願えれば」羽茂地区は2025年8月、大雨による土砂災害などの被害を受け今も傷跡が残ってい