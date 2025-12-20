22日の冬至を前に新潟市の施設では20日からカピバラがゆず湯に浸かり暖まっています。【男の子】「かわいい！」20日新潟市中央区の新潟市動物ふれあいセンターで訪れた人の視線を集めていたのはゆず湯につかるカピバラの「ゆうじろう」です。本来、米のアマゾン川流域に生息していて寒さが苦手というカピバラ。このため施設側は冬の間、温水プールの水温をおよそ40℃に調整。さらに体を温める効果があるゆずを毎年期間