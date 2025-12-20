八戸港を視察し、路面のひび割れなどを確認する金子国交相（左端）＝20日午後、青森県八戸市金子恭之国土交通相は20日、青森県八戸市で震度6強を観測した地震によって損傷した八戸港の復旧に向け、県との共催で検討会を設立する方針を表明した。24日に八戸市で初会合を開く。復旧方法などを議論し、来年3月までに方向性をまとめる見通しだ。視察に訪れた八戸市で報道各社に「大きな物流の拠点で、復旧を技術的に支援していく」と