20日の「2025ヤングジョッキーシリーズ（YJS）・ファイナルラウンドで中京」に参戦した塩津璃菜（20＝兵庫）が10RのYJS第2戦で8番人気のトルーマンテソーロ（牡6＝菊川、父トーセンジョーダン）で1着。地方競馬所属の女性騎手として初めてJRAで勝利を飾った。レース後は「とてもうれしいです。ゲートを出てじっくり構えて最後の直線にかけました。門別で騎乗した経験を生かそうと考えていました。初勝利は先生、兄弟子、家族に