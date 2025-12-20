大手レコード会社・ポニーキャニオンと芸能事務所「ＴＯＢＥ」が２０日、業務提携し、新規音楽レーベル「ＲＥＤＯＮ（レッドオン）」を設立したと発表した。レーベル名「ＲＥＤ」のアルファベットは「Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ（共鳴／音の響き）」「Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ（表現）」「Ｄｅｓｔｉｎｙ（運命）」を意味する。数多くの情報がボーダレスに行き交い変容する国内外の音楽シーンに、アーティスト表現の可能性を拓くこと