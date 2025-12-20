【モデルプレス＝2025/12/20】人気クリエイターのえみ姉が12月19日、自身のInstagramを更新。自宅での手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】美人クリエイター「センスがすごい」新居で作った手料理◆えみ姉、手料理を披露11月8日に自身のYouTubeチャンネルで離婚を報告し、転居していたえみ姉。「家が大好きすぎて一生引きこもってる」「ご飯も時々作ってる」とコメントし、自宅で撮影された手料理の写真を投稿。彩り豊かな