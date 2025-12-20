「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（31）が2025年12月16日、自身のインスタグラムを更新。番組での衣装ショットを披露した。足を軽くクロスした全身ショットも岡田さんは、番組出演を報告するとともに、スタジオを背景にしたオフショット5枚を投稿。この日の岡田さんは髪をポニーテールにして、ゆるく巻き、ガーリーな雰囲気だ。インスタグラムに投稿された写真では、立体に模様が浮き上がったハイネッ