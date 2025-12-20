愛知県豊川市の東名高速上りで20日午前、乗用車が横転するなど3台が絡む事故がありました。警察と消防によりますと、20日午前11時20分ごろ、豊川市市田町の東名高速上り赤塚パーキングエリアの入口の分岐部分に接触した乗用車1台が横転し、その後ろで減速した軽自動車同士2台も衝突しました。横転した乗用車の運転手の女性(33)が顔にけがをして病院に搬送されましたが、命に別条はないとみられています。