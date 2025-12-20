ミラノ・コルティナ五輪の出場切符をかけた全日本フィギュアスケート選手権は２０日、午後５時頃から東京都内で男子フリーの競技が始まった。連覇を目指す鍵山優真（オリエンタルバイオ）など代表入りを目指す実力者は、最終グループに登場する。（デジタル編集部）ＳＰ順位が低い順に滑走するため、連覇を目指す首位の鍵山優真（オリエンタルバイオ）は最終滑走を予定している。午後８時過ぎから始まる最終グループには、鍵山