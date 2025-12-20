愛知県岡崎市で20日、意外な特産品を入れたクリスマス向けのスイーツ作り教室が開かれました。ボウルの中の生地に混ぜているのは八丁味噌です。8組の親子が愛知学泉大学の学生が考案したユニークなレシピで、スポンジ生地にクリームを挟むオムレットやクッキーづくりに挑戦しました。参加者：「八丁味噌とスイーツって相性がいいのかなと思っていたけど、実際に食べてみて、おいしいことを知れ