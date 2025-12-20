旭川市を拠点とするバレーボールチーム・ヴォレアス北海道は20日(土)、天皇杯ファイナルラウンド準決勝で東京グレートベアーズと対戦。第1セット、第2セットと連続で落とし、後がなくなったヴォレアス北海道でしたが、今季から加入した中道優斗やSVリーグのオールスターにも出場する三好佳介などの活躍で第3セット、第4セットを奪い、試合は第５セットへ。流れに乗ったヴォレアス