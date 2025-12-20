女優の内田有紀（50）が19日放送のJ-WAVE「KENEDIX CROSSROADS」（金曜深夜0・30）にゲスト出演。身近な人物が6年もの間、体調不良に苦しんでいたことを明かした。パーソナリティーの松下奈緒から「人生の中で大きな分岐点となったこと、お仕事以外に、どんなことがありますか？」と聞かれた内田は「ちょうど奈緒ちゃんと2018年に『まんぷく』で姉妹をやらせていただいた時に、実は身近な人が原因不明の体調不良になったんです